Infomédiaire Maroc – « Les réformes initiées par le Royaume dans le domaine judiciaire ne sont pas de simples slogans ou de simples idées et valeurs, mais plutôt une réalité et une pratique quotidienne que le Maroc œuvre à mettre sur pied dans les meilleures conditions en application des orientations du Roi Mohammed VI. La participation intense de ministres et de présidents de Conseils supérieurs de la magistrature de plusieurs pays pour célébrer l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au Royaume, traduit le grand respect dont jouissent les initiatives, les décisions et les réformes entreprises par le Maroc dans le domaine judiciaire ».

Mohamed Aujjar, Ministre de la Justice

