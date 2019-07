‘‘Les réformes politiques et socio-économiques entreprises sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, ont fait du Maroc une exception dans la région de l’Afrique du Nord. Le Maroc a accompli, sous le règne de SM le Roi, de grands progrès et réalisé d’importants acquis, ayant permis au Royaume d’occuper une place distinguée aux niveaux arabe, africain et international. Les vingt ans de règne de SM le Roi Mohammed VI se caractérisent par le développement intégré et le renforcement de l’Etat de droit’’.

Mohamed Aujjar, Ministre de la Justice