‘‘La mise en place de systèmes d’information coordonnés, conformes aux normes internationales permettrait d’obtenir un avantage comparatif décisif dans des environnements et des marchés de plus en plus concurrentiels. Les systèmes d’information coordonnés, conformes aux normes internationales, fiables et capables de répondre aux besoins récurrents et émergents, tant en quantité qu’en qualité, sur les plans national et régional permettent l’obtention d’un avantage comparatif décisif dans des environnements et des marchés de plus en plus concurrentiels’’.

Mohamed Benchaaboun, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration