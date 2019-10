‘‘Plus de 60,812 milliards de dirhams, soit près de 60% de l’investissement total du secteur des Etablissements et Entreprises Publics (EEP) au titre de l’année 2020, sera réalisé par les EEP ‘Marchands’, et ce, en raison de l’importance des investissements programmés par le Groupe OCP, l’ONEE, le Holding Al Omrane, le Groupe RAM, l’ONCF et les Régies autonomes de distribution qui représentent plus de 86% des prévisions d’investissement de ce groupe’’.

Mohamed Benchaâboun, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration