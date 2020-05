‘‘Les cas sévères de nouveau coronavirus (Covid-19) chez les enfants de moins de 14 ans ne sont pas fréquents au Maroc et ne constituent que 0,6% du total des contaminations. 57,3% de cas chez l’enfant sont asymptomatiques – contre 41% au niveau national -, tandis que 39% de cas sont bénins et 3% modérés. Au 15 mai 2020, on a enregistré 625 enfants de moins de 14 ans atteints de la maladie, dont 315 ont été déclarés guéris (50,4%), sur la base des critères préconisés au Maroc, à savoir une amélioration clinique nette en l’absence de signes d’aggravation et deux tests négatifs réalisés à 24 heures d’intervalle. Ce nombre représente 9,4% du total des cas au niveau national tout âge compris”

Mohamed El Youbi, Directeur de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies