‘‘Le changement climatique, la justice transitionnelle, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, la réforme du secteur de sécurité dans les pays africains, l’interdépendance Paix-Sécurité-développement et la médiation, autant de thématiques qui figurent parmi les priorité de la présidence marocaine du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine’’.

Mohammed Arrouchi, Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA