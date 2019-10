‘‘Les ressources humaines marocaines deviennent rapidement compétitives face à ce qui se fait de mieux dans le monde. Les industriels sont très satisfaits de la productivité et de la compétitivité de leurs usines marocaines. Le résultat sont perceptibles aujourd’hui notamment dans l’automobile. Non seulement les usines sont parmi les plus productives au monde, mais cela a encouragé la plupart des investisseurs à aller plus loin, à entrevoir rapidement leurs phases d’extension ultérieures, ou monter très vite en gamme’’.

Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique