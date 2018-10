Infomediaire Maroc – « Il est nécessaire de combattre le nihilisme et le négativisme qui se répercute sur le climat Général des affaires et le moral des investisseurs. Il faut être objectif et prudent et savoir distinguer entre ce qui va bien et de ce qui va mal dans l’économie ».

Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique

Rédaction Infomediaire.