‘‘Alors que les Marocains s’apprêtent à souffler la vingtième bougie de l’accession du Roi Mohammed VI au trône, anniversaire ô combien symbolique, beaucoup a déjà été écrit sur le bilan incontestablement positif de ces années de règne. La physionomie du pays s’est radicalement métamorphosée. Une dynamique sociale et économique a pu libérer les énergies pour les rendre plus créatives. Le leadership marocain dans le concert des nations a été consolidé. Et parce que le Maroc participe activement et positivement à la grande conversation internationale, son étoile brille de mille feux’’.

Mustapha Tossa, Politologue