Le groupe Al Omrane et le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) ont signé un accord de partenariat visant à promouvoir la recherche & développement (R&D) dans les secteurs de l’habitat et de l’aménagement urbain. Cet accord qui définit les modalités de collaboration entre les deux institutions prévoit la mise en place d’un programme de financement de projets de R&D en matière de construction et d’aménagement urbain et permettra au groupe Al Omrane de s’ouvrir sur le monde académique à travers des partenariats avec des universités, des instituts et de grandes écoles intéressés, portant principalement sur le développement de matériaux et de procédés de construction innovants. Il a pour ambition de mettre en œuvre la feuille de route tracée par le groupe pour la recherche, le développement et l’innovation, devenus actuellement une nécessité et une évidence.