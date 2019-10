‘‘La Déclaration politique conclue, samedi à Londres, entre le Maroc et le Royaume Uni en marge de la signature d’un Accord d’Association entre les deux pays, réaffirme la position britannique sur la question du Sahara marocain en marquant son appui aux efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc dans le cadre de son initiative d’autonomie. Cette Déclaration politique est un engagement commun qui cristallise les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, en les consolidant et en les approfondissant davantage en vue de l’établissement d’un partenariat stratégique fort, ambitieux et durable’’.

Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger