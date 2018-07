Infomédiaire Maroc – « Le paraphe de l’accord de pêche Maroc-UE concrétise la réalisation de 3 objectifs, dont le 1er vise à renforcer le partenariat entre le Maroc et l’UE dans le domaine de la pêche maritime, un partenariat qui remonte à plus de 30 ans et qui repose sur plusieurs accords, conclus auparavant. Le 2ème objectif est de répondre aux manœuvres et aux tentatives visant à perturber ce partenariat ainsi qu’aux interrogations qui remettent en cause l’inclusion dans cet accord du Sahara marocain. Le 3ème objectif de cet accord est de renforcer le secteur de la pêche maritime, notamment dans les zones sud et les zones concernées par ledit accord, à travers la création d’emplois, le soutien du secteur au niveau local et la contribution au développement socio-économique ».

Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

Rédaction Infomédiaire