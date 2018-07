Infomédiaire Maroc – La Direction Générale des Impôts (DGI), a annoncé mercredi le lancement de nouvelles attestations en ligne, dans le cadre de sa stratégie de généralisation de l’usage des téléprocédures.

Il s’agit de l’attestation d’exonération de la Taxe Spéciale Annuelle sur les véhicules à moteur électrique et hybride (électrique et thermique), l’attestation de régularité fiscale, l’attestation de non déductibilité des cotisations d’assurance retraite complémentaire, l’attestation de retenue à la source, ainsi que l’attestation d’exonération de la taxe d’habitation et de la taxe des services communaux (TH/TSC) destinée aux promoteurs immobiliers, a souligné la DGI dans un communiqué.

La Direction invite ainsi les intéressés à demander et obtenir ces attestations par voie électronique, à partir du portail de la DGI à l’adresse www.tax.gov.ma, précisant que ces opérations de dématérialisation visent à faciliter et simplifier les démarches fiscales des contribuables.

