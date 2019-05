‘‘Le développement du monde rural passe, avant tout, par l’amélioration de plusieurs secteurs outre l’agriculture, dont l’immobilier et l’urbanisme. Le développement des activités non agricoles dans le monde rural, telles que l’immobilier et l’urbanisme, contribuera à l’émergence d’une classe moyenne rurale, mettant en avant les dimensions de l’urbanisme et de l’immobilier, qui constituent les clés essentielles pour la réussite du développement dans le monde rural’’.

Nizar Baraka, Secrétaire Général du Parti de l’Istiqlal