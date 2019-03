‘‘Le Maroc a franchi d’importants pas dans la concrétisation de la régionalisation avancée en vue d’une gouvernance territoriale et la concrétisation d’un développement local intégré et durable conformément aux hautes orientations royales. SM le Roi Mohammed VI a toujours incité les acteurs concernés à mettre en place une réelle régionalisation avancée en offrant aux communes territoriale les moyens et capacités pour gérer la chose public en général et les grandes problématiques, en particulier celles liées à l’emploi et la formation’’.

Noureddine Boutayeb, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur

