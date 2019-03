‘‘Aujourd’hui, les nouvelles technologies numériques offrent à l’Afrique une opportunité de dépasser les méthodes obsolètes et de progresser dans de nouveaux domaines à forte croissance et à forte rentabilité. Les petites et moyennes entreprises africaines devraient également bénéficier d’un soutien plus grand pour se connecter aux chaînes de valeur mondiales et tirer profit des secteurs lucratifs en plein essor sur le continent. De nombreux entrepreneurs numériques en Afrique ont déjà fait leurs preuves, avec des pôles et des innovateurs au Maroc, au Kenya, au Rwanda et en Afrique du Sud et dans plusieurs autres régions d’Afrique’’.

Omar Hilale, Ambassadeur du Maroc auprès de l’ONU