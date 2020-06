‘‘Le ministère a élaboré un plan d’action exceptionnel au profit des enfants et des jeunes qui comprend plusieurs axes, et ce en raison de l’impossibilité d’organiser des colonies de vacances cette année. Parmi les axes de ce plan figure le lancement d’une campagne numérique nationale destinée aux adolescents et aux jeunes via les réseaux sociaux à partir de juillet prochain, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette campagne portera sur la santé et la sécurité de cette catégorie dans le contexte de l’après confinement. Elle sera mise en œuvre à travers la diffusion de capsules et de supports de communication éducatifs et de sensibilisation liés à la santé psychique et mentale, aux compétences de vie courante et à la prévention des comportements dangereux’’

Othmane El Ferdaous, Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports