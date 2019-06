‘‘Le Maroc fait partie des pays les plus impliqués dans les différentes initiatives visant à soutenir et renforcer la complémentarité économique dans la région de la Méditerranée. Le Maroc, à la lumière des défis économiques régionaux et internationaux que connait le monde actuellement, figure parmi les pays les plus soucieux et impliqués dans les différentes initiatives visant à soutenir et renforcer la complémentarité économique dans la région, particulièrement les échanges économiques intra-africain’’.

Rkia Derham, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce Extérieur