Infomédiaire Maroc – “La réforme du système de compensation est inévitable en ce sens que les études et les analyses ont démontré l’existence de plusieurs dysfonctionnements, dont l’instabilité de l’enveloppe financière de compensation en raison de la hausse des prix des produits subventionnés sur les marchés internationaux et l’augmentation de la demande. La réforme du système de compensation est une réforme structurelle visant à réaliser la justice sociale et à canaliser les ressources financières publiques pour soutenir l’investissement et les programmes sociaux”.

Saad Eddine El Othmani, Chef du Gouvernement

Rédaction Infomédiaire