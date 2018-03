Infomédiaire Maroc – « La problématique de l’eau a toujours suscité un intérêt crucial au Maroc. Le Royaume a toujours œuvré à la consolidation d’une politique hydrique nationale prospective et sage, basée sur la mobilisation des ressources en eau. Nous rappelons, à cet égard, le legs de feu Hassan II, qui a lancé une vaste opération de construction de barrages et de leur gestion maîtrisée, ce qui a permis au Maroc, en dépit du caractère limité de ses ressources hydriques, de leur irrégularité et des périodes de sécheresse qu’il a connues, de dépasser les contraintes et d’accompagner les besoins hydriques en progression de la population et des différents secteurs économiques et productifs ».

Saâd Eddine El Othmani, Chef du Gouvernement

Rédaction Infomédiaire