‘‘Le gouvernement, après avoir achevé la première phase de la lutte contre l’épidémie liée au nouveau coronavirus, est déterminé à réussir la prochaine étape. Le gouvernement, sous la conduite clairvoyante du Roi, a oeuvré de manière cohérente et positive, à la faveur de la coopération entre les différents secteurs, malgré la forte pression qui prévalait lors de l’étape précédente en raison de la situation exceptionnelle et de la difficulté d’accompagnement, et qui nécessitait un haut degré d’entente et de complémentarité entre les membres du gouvernement. Nous nous félicitons, dans ce sens, de l’approche adoptée dans la gestion de cette étape avec un degré élevé de patriotisme, de professionnalisme, de persévérance et d’engagement, autant de valeurs dont nous sommes fiers et grâce à elles, nous avons pu faire face à l’épidémie, la contenir et la contrôler. Les initiatives et les décisions de SM le Roi, sont courageuses, proactives, prospectives, répondant aux attentes des citoyens et servant les intérêts de la patrie. Ces mesures, source de fierté, ont permis à notre pays d’éviter d’énormes pertes en raison de l’épidémie de coronavirus’’

Saad Eddine El Otmani, Chef du Gouvernement