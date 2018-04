Infomédiaire Maroc – « Le Roi Mohammed VI a fait un travail remarquable en matière de développement des réseaux du commerce au profit des investisseurs sur le continent africain. Avec son important capital humain, le Maroc offre des opportunités incroyables pour accompagner et appuyer les entreprises US qui souhaitent développer leurs potentialités d’exportation en Afrique et au-delà. Le Forum commercial USA-Maroc constitue la plateforme idoine pour la promotion d’une coopération triangulaire entre le Maroc, les Etats-Unis et les pays de l’Afrique ».

Scott Eisner, Président du Centre d’Affaires USA-Afrique de la Chambre Américaine du Commerce

Rédaction Infomédiaire