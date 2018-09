Infomediaire Maroc – « Nelson Mandela avait, assurément, un chapitre marocain dans sa riche vie. Il nourrissait une affection et une estime sincères pour Mon Regretté Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu L’ait en Sa Sainte Miséricorde. Cette affection, qui était réciproque, trouvait sa source dans l’appui inconditionnel apporté par le Maroc aux Mouvements de Libération africains. Il s’agissait là d’une constante sous les règnes de Mes regrettés grand-père Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et père Feu Sa Majesté le Roi Hassan II : ils ouvrirent le territoire national à tous les mouvements de libération africains qui, lorsqu’ils recherchaient aide et de soutien, utilisèrent le Royaume comme base militaire et politique ».

SM Le Roi Mohammed VI

Rédaction Infomediaire.