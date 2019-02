‘‘Les fonds alloués aux provinces du sud du Royaume, sous le titre III, au titre de la loi de finances, promulguée par le Président Donald Trump, doivent être exécutés à travers et avec la permission du Maroc. Il s’agit d’une reconnaissance des programmes de développement dans la région du Sahara. L’Agence américaine pour le développement international (USAID) « fait déjà la promotion de programmes à Laâyoune et ses environs. Le Maroc figure parmi les alliés les plus solides des Etats Unis, en Afrique, en Afrique du nord et à travers la région du Moyen-Orient. La stabilité du Maroc constitue un atout incontournable pour les Etats-Unis et les pays européens alliés’’.

Thomas Hill, Expert de la Région MENA à l’Institute for Peace (USIP)

