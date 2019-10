‘‘Le Royaume Uni est en faveur d’une solution juste, pragmatique, durable, mutuellement acceptable et basée sur le compromis à la question du Sahara. Le Royaume Uni, qui comprend très bien l’importance et la centralité de cette question pour le Maroc, considère que les Nations Unies doivent jouer un rôle exclusif dans ce processus. C’est aux Nations-Unies de trouver une solution et on doit trouver la solution à travers les Nations-Unies » à cette question. Le Royaume Uni salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour trouver une solution à cette question’’.

Thomas Reilly, Ambassadeur Britannique au Maroc