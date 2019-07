‘‘Le Royaume est très respecté à l’échelle internationale et joue un rôle primordial dans le cadre des agendas des pays en développement et dans le contexte de la coopération sud-sud. Le Maroc a connu un développement remarquable et a beaucoup de choses à partager avec les pays en développement, notamment en matière d’agriculture, d’infrastructures, d’éducation et de culture, qui sont des secteurs clé pour réaliser les Objectifs de développement durable’’.

Timothy Sylvester Harris, Premier Ministre de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis