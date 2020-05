‘‘Un large plan de relance est indispensable pour espérer une reprise rapide de l’activité économique. La reprise de l’activité économique devrait passer par la hausse de la commande publique adressée aux secteurs les plus touchés, comme le BTP et les industries exportatrices, ainsi que par une diminution des impôts sous forme de dépenses fiscales ciblées à même de doper la demande. Les mesures prises par le comité de veille économique (soutien financier aux ménages vulnérables, octroi de prêts garantis par l’État, report de charges fiscales…) se sont inscrites dans cette logique. Parallèlement, la politique monétaire continue d’être accommodante avec la baisse du taux directeur et les récentes opérations de Bank Al-Maghrib sur le marché interbancaire. Cette politique devrait se poursuivre avec une injection massive de liquidités en vue de subvenir aux besoins des acteurs’’.

Younes Chebihi, Enseignant Universitaire