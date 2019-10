‘‘Le Royaume se positionne en tant que carrefour culturel et économique et se veut l’un des points d’arrimage majeur du continent africain au niveau de la chaîne de valeur mondiale. Ce positionnement place le Maroc au centre de nouveaux rapports Nord-Sud-Sud réinventés sous un prisme triangulaire ou le rééquilibrage des rapports entre les économies avancées et celles en voie de développement en est le nouveau créneau’’.

Zouhair Triqui, SG de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations