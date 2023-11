La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) a réuni le Comité stratégique de gestion des risques maladie qui a passé en revue « CNOPS 360° », un logiciel de détection des fraudes, de suivi et de contrôle de la consommation, de la prescription et de la liquidation des prestations d’Assurance maladie obligatoire (AMO).

Le logiciel, développé par les compétences internes de la CNOPS, met à disposition de la Caisse et des Mutuelles une vue 360° de la situation administrative et médicale des assurés et de leurs ayants droit, ainsi que l’historique de leur consommation de toutes les prestations médicales, notamment les dossiers de maladie en ambulatoire et de prise en charge en mode tiers payant, indique un communiqué de la CNOPS.

« CNOPS 360° » transmet également ces informations à tous les médecins et dentistes ayant prescrit les soins et ceux qui les ont exécutés, à savoir les pharmaciens, biologistes, radiologues, paramédicaux, infirmiers, opticiens et kinésithérapeutes.

Ce logiciel, ajoute-on, fourni aussi aux médecins contrôleurs de la CNOPS et des Mutuelles des informations détaillés sur la fréquence de consommation des soins dont l’assuré et ses ayants droit ont bénéficié, notamment les hospitalisations, les médicaments (boîte par boîte), la radiologie, les explorations, la biologie, les actes dentaires, les séances d’oncologie et de dialyse, les actes de cardiologie et les dispositifs médicaux, entre autres.

Il fait également ressortir les montants de remboursements de l’AMO de base et du secteur complémentaire des Mutuelles, ainsi qu’un état affiné de la prescription des soins de santé par prescripteur, établissements de soins (cliniques privées, centres d’oncologie, centres de cardiologie, associations de dialyse, CHU, hôpitaux publics, hôpitaux militaires, etc.) et par secteur de soins (public, privé, secteur mutualiste et soins à l’étranger).