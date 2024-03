La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a mis en garde, mercredi, contre des risques de fraude suite à la publication sur les réseaux sociaux d’un communiqué et d’un enregistrement audio par des individus prétendant représenter cette institution.

La CNSS a expliqué qu’ »un communiqué attribué à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a circulé sur les réseaux sociaux cette semaine, ainsi qu’un enregistrement audio d’individus inconnus prétendant représenter l’institution et le régime AMO TADAMON ».

Dans sa mise en garde, la CNSS prévient qu’elle « poursuivra toute personne impliquée dans cette affaire et prendra toutes les mesures légales nécessaires à son encontre ».

« Afin de protéger ses assurés, la Caisse les met en garde contre le risque de fournir des données et des informations à caractère personnel telles que la carte d’identité nationale, les informations bancaires et le code de l’application Ma CNSS à des tiers non fiables », avertissant que ces données « pourraient être utilisées à des fins frauduleuses et malveillantes ».

Par ailleurs, la CNSS a mis à disposition un numéro pour demander des informations à ce sujet : 39 39.