L’octroi aux employés du secteur touristique de l’indemnité forfaitaire mensuelle financée par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus sera prolongé pour une période supplémentaire de janvier à mars, a indiqué ce lundi la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

La CNSS a précisé, dans un communiqué, que cette prolongation intervient suite à la signature d’une annexe d’amendement au programme contractuel, le 6 janvier dernier, pour le soutien et le décollage du secteur du tourisme, ajoutant que l’annexe d’amendement prévoit également le droit de bénéficier des indemnités familiales et d’assurance maladie obligatoire, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Les employeurs concernés et souhaitant que leurs salariés bénéficient de ce soutien financier, pour les mois de janvier, février et mars, doivent procéder à la déclaration de leurs employés via le portail “covid19.cnss.ma” durant la période qui sera fixée par le décret qui devrait être publié au Bulletin officiel, a ajouté la CNSS.