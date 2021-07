La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a annoncé la prorogation de la durée de bénéficier de l’indemnité forfaitaire Covid19 au profit des employés du secteur du tourisme, des crèches privées, du secteur des industries culturelles et créatives, et des salles de sport privées. La CNSS indique, dans un communiqué, que le service de l’indemnité forfaitaire, financé par le fonds spécial de la gestion de la pandémie Covid-19, créé sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, a été prorogé au mois de juin au profit des employés des organismes précités. Sont également concernés les opérateurs du secteur du tourisme exerçant dans des agences de voyages agréées, les transporteurs touristiques agréés, les employés d’établissements d’hébergement classés, des sociétés d’intérim ayant un contrat avec les opérateurs des sous-secteurs liés au tourisme et des guides touristiques déclarés à la CNSS.

Les acteurs des secteurs précités, qui souhaitent que leurs travailleurs bénéficient de l’indemnité forfaitaire pour le mois de juin, doivent les déclarer via le portail covid19.cnss.ma à partir du 8 juillet, jusqu’au 3 août prochain, fait savoir la CNSS.

Les personnes déclarées sur le portail, avant le 11 juillet, percevront l’indemnité forfaitaire à partir du 15 juillet, alors que les employés déclarés après cette date recevront l’indemnité forfaitaire à partir du 10 août prochain, ajoute la même source.

Par ailleurs, la CNSS invite les affiliés concernés à procéder à la déclaration de leur personnel avant le 11 juillet sur le portail susmentionné, opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, afin de permettre à leurs employés de bénéficier du paiement de l’indemnité à partir du 15 juillet.

Pour tout complément d’information, la CNSS invite les personnes intéressées à contacter le centre ‘‘Allo Damane’’ au :08 02 03 33 33 / 08 0200 72 00.