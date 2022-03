Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le Commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, a relevé que les échanges entre les 2 parties ont porté, entre autres, sur la mise en œuvre du nouveau Programme pour la Méditerranée et du plan économique et d’investissement, qui est le fondement du partenariat UE-Maroc.

Cet agenda, a-t-il expliqué, apportera des projets spécifiques avec un bénéfice direct pour la population, notant que la Commission européenne aimerait mobiliser autour de 8,4 milliards d’euros d’investissements pour le Maroc dans les 7 prochaines années dans le cadre du plan économique d’investissement.