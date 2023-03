C’est un nouveau tournant que prend, aujourd’hui, la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie-Aiguebelle. L’opérateur industriel a donné le coup d’envoi à une nouvelle ligne de production, dans l’objectif de renforcer sa stratégie « Made in Morocco ».

Ayant nécessité un investissement de plus de 75 millions de DH, cette nouvelle ligne a été inaugurée ce 24 mars par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce. « Nous sommes fiers aujourd’hui de voir naître cette nouvelle unité au sein de cette entreprise marocaine historique. Cet investissement vient confirmer la forte dynamique du secteur mais surtout l’adhésion de nos industriels à la stratégie de substitution à l’importation à travers plus de production locale. Ce projet d’un montant d’investissement de plus de 75 millions de dirhams va permettre à l’entreprise de monter en gamme et se positionner davantage dans la strate supérieure des chocolatiers à l’échelle nationale et internationale», a ainsi souligné le ministre, en marge de la cérémonie d’inauguration.

Cette nouvelle ligne dote l’entreprise d’une capacité de production supplémentaire de 20 tonnes par jour. «Il s’agit de la plus récente génération de machine de moulage chocolat, sucre chocolaté, tablette et barres. C’est la première acquisition en Afrique et la huitième au monde», a expliqué Amine Berrada Sounni, président du Groupe Omnipar.

Filiale du Groupe Omnipar, la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie-Aiguebelle confirme

grâce à cet investissement, sa vocation pour un «Made in Morocco» compétitif et à forte

valeur ajoutée. En plus de sa conformité aux normes de sécurité les plus avancées, cette

nouvelle ligne de production permet d’atteindre une qualité de produit, jusque-là, inégalée

au niveau continental. « C’est, de loin, le meilleur rendu de produit fini en chocolat, sur la

base de critères reconnus, tels que la brillance, la dispersion le fourrage et inclusion, en

passant par l’emballage cold seal (auto-scellant) qui préserve considérablement la qualité de produit tout au long de sa vie et encore 10 plus agilité vs besoin du marché », précise

Amine Berrada Sounni.

Pour le président du groupe Omnipar, cet investissement vient appuyer tout un dispositif mis en place par le groupe et ses filiales, pour hisser le «Made in Morocco» aux plus standards internationaux. «Nous nous engageons à mettre le produit marocain plus en avant, à encourager la consommation professionnelle nationale, ainsi qu’à développer les métiers de la pâtisserie et de la chocolaterie», précise-t-il.