La consommation des ménages se serait accrue de 2,2% au quatrième trimestre de 2022, au lieu de +7,9% au cours de la même période de l’année dernière, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« La décélération du revenu réel des ménages, attribuable à la baisse des revenus d’activité agricole et à la flambée des prix, aurait pesé sur la consommation des ménages, ramenant son rythme annuel de croissance à +2,2% au quatrième trimestre, au lieu de +7,9% au cours de la même période de l’année antérieure », indique le HCP dans sa note de conjoncture du quatrième trimestre 2022 et perspectives pour le premier trimestre 2023.

Et de relever que la demande des ménages serait restée le principal moteur de la croissance économique au quatrième trimestre 2022, bien qu’en ralentissement par rapport au troisième trimestre. En dépit d’une légère hausse des taux d’intérêt, le recours des ménages à l’endettement pour le financement de la consommation se serait intensifié, notamment au cours des mois d’octobre et novembre 2022, avec une hausse du flux des crédits à la consommation de plus du double, comparativement à la même période de 2021.