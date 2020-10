L’arrêté du compte satellite du tourisme pour l’année 2019 fait ressortir un ralentissement du taux d’accroissement du produit intérieur brut touristique de 5,9% au lieu de 6,2% en 2018 et une hausse de celui de la consommation intérieure du tourisme de 5,7% au lieu de 5,4%.

C’est ainsi que la consommation intérieure du tourisme s’est établie à 138,3milliards de dirhams en 2019 au lieu de 130,8 milliards en 2018, en augmentation de 5,7%. Cette évolution est le résultat de l’accroissement de la consommation intérieure du :

tourisme récepteu r de 4,8% au lieu de 5,9% en 2018, passant de 89 milliards de dirhams en 2018 à 93,2 milliards en 2019 ;

r de 4,8% au lieu de 5,9% en 2018, passant de 89 milliards de dirhams en 2018 à 93,2 milliards en 2019 ; tourisme interne et émetteur de 7,6% au lieu de 4,4%, passant de 41,8 milliards de dirhams en 2018 à 45 milliards en 2019.

Dans ce cadre :

la part du tourisme récepteur dans la consommation intérieure a baissé de 68% en 2018 à 67,4% en 2019, celle du tourisme interne et émetteur s’est accrue de 32% en 2018 à 32,6% en 2019.

la production du secteur du tourisme s’est située à 122,6 milliards de dirhams en 2019 au lieu de 115,5 milliards en 2018, avec un taux d’accroissement de 6,1%.

La valeur ajoutée, de son côté, est passée de 61,6 milliards de dirhams en 2018 à 65,8 milliards en 2019 enregistrant ainsi une croissance de 6,8% par rapport à l’année précédente.

Compte tenue de l’augmentation de 2,4% des impôts nets de subventions sur les produits touristiques, le PIB du tourisme s’est, au total, accru de 5,9% au lieu de 6,2% l’année précédente, se chiffrant à 81,4 milliards de dirhams en 2019 contre 76,9 milliards en 2018. Sa contribution au PIB national a connu une légère hausse pour se situer à 7,1% en 2019 après 6,9% une année auparavant.

En annexe les tableaux présentant les résultats du compte satellite du tourisme 2019.

Consommation du tourisme (en millions de DH)

Types de consommation touristique 2018 2019 Variation en % Consommation intérieure du tourisme 130 823 138 280 5,7 Tourisme récepteur 88 976 93 237 4,8 Tourisme interne et émetteur 41 847 45 043 7,6

Valeur ajoutée et PIB du tourisme (en millions de DH)

Opérations 2018 2019 Variation en % Production du tourisme 115 549 122 638 6,1 Valeur ajoutée du tourisme (VAT) 61 582 65 787 6,8 Impôts nets de subventions sur les produits 15 274 15 641 2,4 PIB du tourisme (PIBT) 76 856 81 428 5,9

Part du tourisme dans l’économie nationale (en %)

Opérations 2018 2019 Production du tourisme/ Production nationale 6,7 6,9 Valeur ajoutée du tourisme / valeur ajoutée de l’économie nationale 6,3 6,5 Valeur ajoutée du tourisme /PIB 5,6 5,7 PIB du tourisme / PIB 6,9 7,1

Elle comprend la consommation intérieure du tourisme récepteur (touristes non résidents : étrangers et MRE en visite au Maroc) et la consommation du tourisme interne et émetteur (touristes résidents – nationaux et étrangers – séjournant au Maroc en dehors de leur environnement habituel – et ceux qui partent en voyage en dehors du Maroc pour qui les dépenses touristiques prises en compte sont celles réalisées au Maroc).

