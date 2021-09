L’ambassadeur de la République de Corée au Maroc, Keeyong Chung, a salué, ce lundi à Rabat, l’organisation réussie par le Maroc des élections générales du 8 septembre, y voyant un exploit aussi bien pour le Royaume que pour toute la région.

“Ce n’est pas tâche facile pour un pays d’organiser des élections dans le contexte dévastateur de la Covid-19 mais nous avons été tous témoins que le Maroc a achevé avec succès son processus démocratique”, a-t-il déclaré à la chaîne M24.

“Il s’agit là d’un grand exploit non seulement pour le Maroc mais la région dans son ensemble”, s’est réjoui le diplomate, notant que le Royaume a “vaincu tous les obstacles et a réussi les élections” dans une région où plusieurs pays font face “à l’instabilité, qu’elle soit d’origine interne ou externe”.

Dans un message publié la semaine dernière sur son site internet, l’ambassade de la République de Corée a félicité le Royaume pour l’organisation réussie du scrutin du 8 septembre dans le contexte de la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

“Commémorant le 60ème anniversaire de nos relations diplomatiques l’année prochaine, nous sommes convaincus que nos deux pays peuvent surmonter ensemble la crise et continuer à approfondir et élargir davantage notre coopération multiforme”, lit on dans ce message.