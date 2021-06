La Cour des comptes a annoncé avoir mis en place, récemment, une plateforme numérique à la disposition des départements ministériels en vue de faciliter la communication au sujet du suivi de ses recommandations.

La création de cette plateforme illustre l’attachement de la Cour à la consolidation des mécanismes de communication avec les différents départements dans le cadre de l’exercice de ses compétences, afin de favoriser une mise en œuvre optimale des recommandations émises, s’inspirant en cela des meilleures pratiques en vigueur chez les organisations internationales et régionales, indique la juridiction financière dans un communiqué.

Elle a rappelé que le chef du gouvernement avait émis, le 03 juin 2021, la note 11/2021 en réponse à la correspondance de la Cour des comptes du 07 mai 2021, au sujet du renforcement des mécanismes de communication entre cette institution et les divers départements et de la désignation d’interlocuteurs officiels à cet effet.

Ce dispositif va contribuer efficacement à fournir les données liées aux missions de la Cour et au suivi de ses recommandations, poursuit le communiqué, soulignant que les interlocuteurs désignés serviront de trait d’union entre la juridiction et les départements ministériels ainsi que les différentes structures sous tutelle, dans la perspective d’une mise en œuvre efficiente des recommandations de la Cour émises via la plateforme numérique.