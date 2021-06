Les Domaines Agricoles lancent, la semaine du 5 juin 2021, un vaste programme annuel de plantation de 2 500 arbres. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du mouvement international parrainé par l’ONU « #GenerationRestauration » qui vise à faire la paix avec la nature : les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes visent à prévenir et à mettre fin à la dégradation des écosystèmes, cause majeure des changements climatiques et de l’extinction massive de la flore et de la faune.

Lancé sous le hashtag #LesDomainesEngagés et le leitmotiv « Un collaborateur, Un Arbre », le programme de sensibilisation à la protection de l’environnement mis en œuvre par Les Domaines Agricoles met à contribution l’ensemble de ses collaborateurs pour la plantation dans des zones incultivables d’arganiers, caroubiers et cactus.

Ces espèces endémiques, résilientes à la sécheresse et peu consommatrices d’eau permettent, en stockant le CO2, de limiter l’impact du réchauffement climatique et de faire du bien à notre planète. Le Groupe met également en place une Charte de Bonne Conduite Ecologique et diffuse une vidéo dédiée à la sensibilisation à l’environnement de manière générale.

Cette initiative puise son essence de la Charte de Développement Durable du Groupe, dont les principes fondateurs ont permis de dégager trois axes de développement qui sont au cœur de la politique environnementale et sociale de l’entreprise : la conformité aux normes et référentiels environnementaux les plus stricts, la durabilité des systèmes de production de l’entreprise et la réduction conséquente de l’impact des activités du Groupe sur l’environnement.

Afin d’atteindre ses objectifs, Les Domaines Agricoles ont adopté une démarche éthique et responsable qui est à la fois prospective et inscrite dans la durée.

Elle vise le respect de l’Homme et de la Nature à travers, d’une part, la protection de l’environnement pour les générations futures, tout en plaçant, d’autre part, le volet social et sociétal au cœur de ses activités. Ce double engagement est conforté par une gouvernance écoresponsable et intégrée à l’ensemble de l’échelle des valeurs qui anime le management global de l’entreprise.

C’est en ce sens que Les Domaines Agricoles ont entrepris de nombreuses actions structurantes qui reflètent son engagement et ses objectifs stratégiques dont, notamment :

la gestion des déchets solides par le tri, la collecte et la valorisation des déchets ;

le compostage grâce à la valorisation des déchets organiques ;

l’efficacité énergétique via l’optimisation de la consommation énergétique au niveau de ses sites ;

le recours aux énergies renouvelables ;

la gestion optimisée de la ressource eau ;

l’agriculture et l’élevage raisonnés moyennant la diminution de l’utilisation des intrants chimiques et en privilégiant la santé et la sécurité des consommateurs ;

la pratique d’une agriculture sans glyphosate et d’élevages sans soja ;;

le reboisement des zones incultes

la lutte biologique grâce à l’utilisation des auxiliaires (insectes amis) ;

l’engagement social et sociétal au niveau de ses zones d’implantation.

Précurseurs de l’agriculture bio, Les Domaines Agricoles offrent une gamme diversifiée de produits biologiques qui en font l’un des principaux acteurs de l’agriculture biologique au Maroc. Entre les agrumes, les fruits et légumes, les céréales, les huiles d’olive et d’argan, les plantes aromatiques et l’aquaculture, ce sont plus d’une centaine de produits certifiés bio que le Groupe propose.