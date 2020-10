Le rythme de croissance annuelle de l’agrégat monétaire M3 s’est décéléré à 6,1% en août 2020, pour s’établir à 1.431,2 milliards de dirhams (MMDH), selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Cette évolution reflète principalement le ralentissement de 9% après 9,5% des dépôts à vue auprès des banques et de 26,2% à 20,1% de la monnaie fiduciaire, explique BAM qui vient de rendre publics ses indicateurs clés des statistiques monétaires du mois de août 2020, notant que les comptes à terme ont, quant à eux, vu leur baisse s’atténuer de 10% à 9,7%.



L’évolution de M3 recouvre principalement un accroissement des avoirs officiels de réserve de 25,6% et un ralentissement de la progression des créances nettes sur l’Administration Centrale à 19,9% et de celle du crédit bancaire à 4,9%.



En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré, en août, une baisse de 0,7%, reflétant le repli de ses principales composantes, ajoute BAM, notant que la monnaie fiduciaire a diminué de 2,1%, tandis que les dépôts à vue auprès des banques et les comptes à terme se sont contractés respectivement de 0,1% et de 0,7%.