Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a annoncé que le dépôt de sa candidature pour rejoindre le programme local du Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP Local) a été accepté le mercredi 16 septembre, constituant une première étape du processus de présélection.



Le Conseil de la région a soumis le 30 septembre sa lettre de soutien pour compléter sa candidature, a indiqué le Conseil dans un communiqué, notant que ce partenariat fera de la Région TTA, l’une des premières régions impliquées dans ce programme au Maroc et dans la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient).



Pour remplir les critères d’éligibilité à ce partenariat, le Conseil de la région a mis en avant les avancées accomplies en matière d’ouverture et de démocratie participative, en proposant un plan d’action régional 2020-2022, qui s’aligne sur la stratégie nationale et couvre les axes suivants : accès à l’information, transparence budgétaire, participation citoyenne et communication et sensibilisation sur le gouvernement ouvert.



À travers son adhésion à l’OGP, le Conseil de la région, déjà inscrit dans le processus d’ouverture et de transparence, s’engage à partager son expérience dans la conduite et la mise en œuvre de processus de co-création et de démocratie participative avec les organisations de la société civile, à promouvoir les principes de l’OGP auprès des institutions similaires au Maroc et dans la région MENA et de jouer un rôle important dans le partage de son apprentissage en tant que gouvernement ouvert avec d’autres juridictions régionales et locales dans des réseaux spécifiques, a ajouté le Conseil.



Dans le cadre de la co-création de son plan d’action 2020-2022, le Conseil avait lancé une série d’ateliers, du 4 au 13 mars 2020 et ce en partenariat avec le programme Tasharoc.



Suite à un appel à participation, les organisations de la société civile ayant manifesté leur intérêt via le site officiel du Conseil “ouvert.crtta.ma”, ont été consultées pour la définition des priorités de la région et de ses engagements. Cette phase de co-création représente une étape préliminaire du processus de la demande d’adhésion du Conseil de la Région au programme d’OGP Local, a souligné la même source.



Pour rappel, le Maroc a adhéré au partenariat OGP en avril 2018, pour devenir officiellement le 76ème pays membre, et a procédé à la publication du plan d’action national en matière de gouvernement ouvert pour la période 2018-2020.

Ce plan comprend 18 engagements en matière d’accès à l’information, de transparence budgétaire, de participation citoyenne, de lutte contre la corruption, de communication et de sensibilisation, a conclu la même source.