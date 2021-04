Une capsule vidéo promotionnelle, mettant en exergue les atouts touristiques et les potentialités naturelles de la région Dakhla-Oued Eddahab, a été réalisée récemment par des représentants de La Liga espagnole pour la diffuser quelques jours avant et pendant le “clasico”, prévu ce week-end.

Dans ce cadre, La Liga, en collaboration avec le Conseil régional du tourisme (CRT) de Dakhla Oued-Eddahab a choisi la perle du Sud comme une destination phare pour faire le tournage de cette capsule vidéo promotionnelle qui sera diffusée mondialement quelques jours avant et pendant ce classico, mettant aux prises le Real Madrid et le FC Barcelone.

Ainsi, les drapeaux des deux clubs ont été hissés sur la fameuse “Dune Blanche”, une imposante dune de sable blanc dressée au milieu du lagon, à une trentaine de kilomètres de Dakhla et d’autres sites avoisinants.

Selon les organisateurs, l’objet de cette action de communication est de promouvoir le “clasico” et de donner une visibilité mondiale aux différentes villes dans lesquelles La Liga a hissé les drapeaux des deux clubs vedettes.

La Liga espagnole a lancé une campagne de communication mondiale pour positionner le “clasico” comme le spectacle de divertissement le plus attendu et le promouvoir dans les endroits les plus exotiques et spectaculaires dans le monde, indique-t-on.

La ville de Dakhla figure parmi 27 villes dans le monde ayant été choisies pour tourner cette vidéo promotionnelle qui va être diffusée sur différentes chaines sportives mondiales, précise-t-on.

Dans une déclaration à la presse, le vice-président du CRT de Dakhla Oued-Eddahab, Omar Alaoui Belghiti, a souligné que cette campagne de publicité a porté sur plusieurs sites connus de par le monde, notant que le Conseil a contacté les représentants de “LaLiga” au Maroc pour mettre en exergue la perle du Sud, en tant que destination touristique mondiale.

Cette capsule publicitaire va permettre à la région de gagner en notoriété à l’échelle mondiale, a expliqué Belghiti, ajoutant que la perle du Sud est devenue une destination parmi les plus prisées des sportifs des quatre coins du monde.

De son côté, le délégué de LaLiga au Maroc, en Algérie et en Tunisie, Ignacio Gómez, s’est félicité de la collaboration étroite avec le CRT pour promouvoir cette ville via cette capsule publicitaire qui sera diffusée lors du classico, un match très attendu dans le monde du football.

Le choix a été porté sur plusieurs villes du monde dont Dakhla qui est un “paradis” et qui regorge de sites écologiques d’une beauté exceptionnelle, s’est-il réjoui, en se félicitant de l’engouement des spectateurs marocains pour “LaLiga” espagnole.

La ville de Dakhla semble être plus que jamais confortée dans son statut de destination sportive de choix en accueillant avec succès plusieurs manifestations internationales, toutes disciplines confondues.