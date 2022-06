La directrice générale (DG) adjointe du Fonds monétaire international (FMI), Antoinette Monsio Sayeh, a mis en exergue, jeudi à Rabat, la stabilité financière et macroéconomique dont a fait preuve le Maroc grâce aux différentes actions prises par Bank Al-Maghrib (BAM) et le gouvernement.

« Nous avons assisté à une stabilité financière et macroéconomique rendue possible avec les actions prises par la Banque centrale et le gouvernement en donnant des aides nécessaires à l’économie », a indiqué Mme Sayeh dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.

Mme Sayeh a qualifié de « fructueuse » sa discussion avec Jouahri, au cours de laquelle ils ont discuté des moyens de renforcement du partenariat et de l’appui technique dont le FMI « est heureux » de regarder de très près et de fournir.

Et de soutenir: « Nous sommes en train de discuter avec les autorités marocaines comment le FMI pourrait toujours les aider dans le cadre de la mise en oeuvre du Nouveau modèle de développement ».

La responsable a également loué le partenariat « très solide et renforcé » établi entre le FMI et les autorités marocaines, lequel a permis au Maroc de mener de différentes réformes et surmonter les chocs des dernières années.

« Depuis des années le Maroc et le FMI ont bâti un partenariat qui a aidé le Maroc à faire avancer ses programmes de réforme d’une façon très impressionnante étant donné les chocs auxquels le pays a pu faire face au cours des dernières années comme la sécheresse, la pandémie, et maintenant les implications de la guerre en Ukraine », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, Mme Sayeh a souligné que sa visite au Maroc est une occasion de discuter de « notre travail sur les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI prévues l’année prochaine », notant que « les travaux avancent très bien ».

La visite de Mme Sayeh s’inscrit dans le cadre d’une série d’actions de communication qu’organise le FMI au Maroc, futur pays hôte des Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI, qui auront lieu à Marrakech en octobre 2023.