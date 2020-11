La Direction générale de la météorologie (DGM) a reçu la certification ISO09001 V2015, pour l’ensemble de ses activités de management, de production et de support. La DGM est l’un des premiers organismes étatiques à obtenir la certification ISO9001 V2015 pour l’ensemble de ses activités de service, couronnant ainsi la démarche qualité qu’elle a engagée depuis de nombreuses années et consolidant le processus de transformation et d’amélioration continue, décliné dans son plan stratégique 2020-2024.

Cette certification vient récompenser plus d’une année et demie de travail et d’implication de l’ensemble du personnel de la DGM pour mettre à jour sa certification et se conformer aux nouvelles exigences de la norme ISO9001 en matière de management du risque, de connaissances des enjeux internes et externes et d’écoute permanente des besoins et des attentes de ses partenaires, pour l’amélioration continue des services météorologiques, climatiques et environnementaux qu’elle met à leur disposition.

La cérémonie de remise de cette attestation a eu lieu, mercredi à Rabat, en présence de plusieurs cadres du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et de la DGM. A cette occasion, le Bureau Veritas a remis au ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara l’attestation de certification ISO09001 V2015, délivrée à la DGM à l’issue des audits externes menés par ledit bureau, pour l’ensemble des activités de management, de production et de support de cet organisme.

Intervenant à cette occasion, Amara a salué l’action de la DGM, qui œuvre, depuis près de 60 ans, à présenter des informations météorologiques fiables aux citoyens et institutions du Royaume. Il n’a pas manqué de mettre en lumière la crédibilité nationale, continentale et internationale de la DGM, appuyée aujourd’hui davantage par cette certification d’envergure. En outre, le ministre a souligné les enjeux environnementaux majeurs que connaît le Royaume à l’instar du monde entier, en termes de changements climatiques, d’inondations, de sécheresse ou encore de pollution.

Pour sa part, la directrice commerciale et marketing – Afrique du Nord du Bureau Veritas, Amina Oumoha, a affirmé que la majorité des aspects de cette certification visent principalement “la satisfaction client”, la gestion du risque ainsi que la mise en place d’une politique qualité pour garantir une amélioration continue des services présentés.

Cette rencontre a été une occasion de passer en revue les nouveautés de la Norme ISO 9001 V2015, notamment l’analyse du contexte interne et externe de l’organisme, l’identification des parties prenantes, l’approche risques et opportunité, l’engagement à la qualité ou encore, les connaissances organisationnelles.

De même, le management des risques a également été au menu de cette cérémonie, à travers notamment l’identification des risques, l’évaluation de la criticité, l’identification du plan d’action, l’évaluation de la priorité des actions ainsi que l’évaluation des actions face aux risques.