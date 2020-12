La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, jeudi, la création de la Fédération marocaine des entreprises de services de Santé (FMAESS) et ce, conformément aux dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Confédération.

Cette initiative vise à rassembler les acteurs privés des services de santé afin qu’ils contribuent de manière active et responsable au développement d’un système de santé garantissant à tous les citoyens marocains un accès équitable aux soins de qualité, précise la CGEM dans un communiqué. Elle constitue également une réponse aux enjeux actuels et à venir liés, en l’occurrence, à la généralisation de la protection sociale annoncée par le Roi Mohammed VI, poursuit la même source.

La création de la FMAESS fait suite à la décision du Conseil d’Administration de la CGEM en date du 24 septembre 2020, lors duquel les administrateurs ont pris acte des critères d’identification d’une activité sectorielle représentée au sein du Patronat, à savoir le poids et les perspectives de développement de celle-ci, la cohérence avec les objectifs stratégiques du pays et le degré de maturité de la représentation sectorielle, fait savoir le communiqué. Les membres du Conseil d’Administration ont mandaté Chakib Alj, Président de la CGEM, pour finaliser la mise en place de structures représentatives de secteurs, notamment les services de santé. Les membres de la FMAESS sont les entreprises personnes morales et les associations qui opèrent dans le domaine des services de santé.