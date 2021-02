La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a tenu, jeudi 11 février 2021, son Conseil d’Administration (CA), présidé par Chakib ALJ, aux fins de statuer, conformément à ses Statuts et à son Règlement Intérieur, sur les points inscrits à l’ordre du jour.

Lors de cette session du Conseil, plusieurs sujets ont été traités, notamment les arrêtés des comptes 2020 et le budget 2021, la modification du Règlement Intérieur et la nomination de nouveaux Mandataires et Présidents de Conseil d’Affaires.

Ainsi, le Conseil d’Administration a approuvé l’arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’il a été présenté par la Trésorière Générale et décidé en conséquence de reporter le résultat de l’exercice 2020. Il a également pris acte des budgets de la CGEM pour l’année 2021 présentés par la Trésorière Générale.

Les Administrateurs ont ensuite approuvé le 27 mai 2021 comme date pour la tenue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la CGEM, si les restrictions sanitaires sont levées, avec les points suivants à l’ordre du jour :

Le rapport moral de l’exercice 2020 ;

Le rapport financier de l’exercice 2020 ;

Le rapport du Commissariat aux comptes sur l’exercice 2020 ;

L’approbation des comptes et quitus à la Présidence et au Conseil d’Administration de la CGEM.

Pour consacrer l’article 4 des statuts de la CGEM qui stipule le principe de neutralité de la Confédération et dans un souci de pérenniser sa conduite indépendante et de clarifier les conditions de mise en œuvre de l’article précité, le Conseil d’Administration a voté, favorablement avec une très large majorité, une résolution visant à préciser les conditions d’éligibilité à la Présidence et Vice-Présidence Générale de la CGEM et à modifier les articles 10.2.b.II et 11.3.b du règlement intérieur pour garantir une harmonie avec les statuts relative à l’ancienneté d’adhésion à la Confédération.

Par ailleurs, les membres du Conseil d’Administration ont entériné la création de la Fédération Marocaine des Entreprises de Services de Santé (FMAESS) et la cooptation de la Fédération Marocaine du Commerce en Réseau (FMCR), de la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP) et de la Fédération Marocaine de l’Externalisation des Services (FMES).

Les Administrateurs ont aussi voté la proposition de nomination des membres aux différentes institutions publiques, semi-publiques ou privées et la proposition de nomination des Présidents des Conseils d’affaires. Enfin, le Conseil d’Administration a coopté Meryem CHAMI, Directrice Générale d’AXA Assurances Maroc, en qualité de membre désigné.