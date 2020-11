La Fédération Nationale de la Santé (FNS) a rencontré le Président de la CGEM, suite à sa demande de représenter le secteur de la santé au sein du patronat Marocain.

S’inscrivant pleinement dans le cadre des Hautes Instructions Royales visant à mettre à profit les enseignements tirés de la période en cours pour faire face aux répercussions économiques et sociales, et dans le cadre d’une vision prospective globale, la FNS sera amenée à plusieurs égards à occuper un rôle important pour mener à bien les objectifs de développement de ce secteur vital pour l’avenir de l’économie marocaine.

Créée il y a plus de 2 ans, la FNS a réussi à fédérer toutes les filières de la santé : industrie et services. Elle regroupe la majorité des acteurs de la santé :

a- L’industrie de la santé : 100% de l’industrie pharmaceutique et plus de 80% de l’industrie ds dispositifs médicaux ;

b- Les services de santé : 90% des cliniques, 80%des laboratoires de biologie médicale, 100% des grossistes …

La Fédération Nationale de la Santé représente donc un poids économique très important en termes de création de valeur ajoutée, d’emplois, d’investissements et elle est en cela, un interlocuteur privilégié.

C’est à ce titre qu’elle a signé récemment des conventions stratégiques avec le Ministère de la santé et sous son égide avec l’ANAM et avec le GIPSI.

Conscients de l’urgence de la situation et de l’importance de la santé pour le développement de l’activité économique, la FNS souhaite, à travers cette démarche, renforcer les synergies nécessaires pour être à la hauteur des orientations royales .