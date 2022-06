La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a choisi le Maroc pour abriter deux ateliers destinés au développement du football amateur et chez les jeunes dont le coup d’envoi a été donné mardi au Complexe Mohammed VI de football de Maamoura, à Salé.

Lors de la cérémonie d’ouverture de ces deux ateliers, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa a salué la participation des experts de la Fifa qui prennent part à ce conclave dont l’objectif consiste à développer le football de base et de dénicher les meilleurs talents.

Lekjaa a souligné que l’instance fédérale a adopté une importante stratégie visant le développement du football marocain basée sur la formation.

Il a à cet égard mis l’accent sur le rôle des centres régionaux mis en place par la FRMF dans la perspective d’élever le niveau des jeunes joueurs, soulignant que la perception générale de l’instance fédérale en matière de développement du football s’inscrit dans une stratégie de travail participative avec tous les acteurs, y compris les experts de la Fifa.

Pour sa part, le directeur technique de la Fifa, Steven Martens a souligné l’importance des infrastructures sportives dont dispose le Maroc, dont le Complexe Mohammed VI de football de Maamoura qui répond aux normes internationales, d’où le choix porté pour le Maroc par l’instance internationale de la discipline.

Le responsable de la Fifa a salué l’action continue de la FRMF et de la direction technique nationale destinée au développement de la pratique du football chez les jeunes et de l’intérêt porté à cette catégorie, ajoutant que la Fifa est disposée à travailler de concert avec tous les intervenants pour promouvoir le sport le plus populaire au monde.

L’organisation de ces deux ateliers, auxquels participent 53 experts internationaux, intervient après le test de l’obtention du certificat de formation CAF Pro reconnu par la Fifa organisé au Complexe Mohammed VI de football de Maamoura, qui a vu la participation de plusieurs entraîneurs internationaux du continent africain, dont 23 cadres techniques marocains.