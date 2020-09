La Fédération internationale de football (FIFA) et la Confédération africaine de football (CAF) ont entamé, lundi, leurs auditions au sujet des frictions liées à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de la discipline, processus qui piétine depuis juin dernier.

La FIFA et la CAF ont commencé par entendre l’ancien ministre des Sports et président de la commission électorale René Diby avant d’auditionner le vice-président de ladite commission, Ernest Kaunan. Par la suite, les auditions vont s’étendre aux candidats et à l’ensemble des acteurs impliqués dans ce dossier.

La FIFA avait suspendu le 27 août le processus électoral au sein de la Fédération ivoirienne après le rejet du dossier de l’ex-international ivoirien Didier Drogba. L’ancien capitaine des Eléphants avait vu sa candidature rejetée car ne disposant pas des parrainages suffisants, avait argué la commission électorale.

L’ancien buteur de Chelsea (Angleterre) et de Marseille (France), avait obtenu le parrainage de trois clubs dont l’Africa Sport, mais ce soutien avait été rejeté car donné par son vice-président et non par le président. Didier Drogba, qui n’avait pas pu obtenir le soutien des associations de joueurs, avait aussi présenté le parrainage de l’amicale des arbitres. Or, la commission électorale avait rejeté ce parrainage qui ne provenait pas du président de l’association.