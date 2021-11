« Gouvernance, éthique et environnement des affaires : les clés d’une croissance pérenne et inclusive », tel est le thème de la prochaine conférence digitale organisée par la Fondation Attijariwafa bank dans le cadre de son cycle « Échanger pour mieux comprendre », le Jeudi 25 novembre à 18 heures, en Live streaming sur Youtube et Facebook Live.

Cette rencontre sera animée par Yassir Chokairi, Directeur du pôle Partenariat et Développement de l’INPPLC ; Karim Tazi, PDG de Marwa et Président de la Commission Environnement des affaires de la CGEM, Tariq Fadli, PDG de ALGO Consulting Group et Daoud Salmouni Zerhouni, Juriste, Avocat au Barreau de Paris; Sous la modération de Sara Rami, journaliste radio.